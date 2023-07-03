Из чего собрать бюджетный компьютер в июне 2023, чтобы не разочароваться

Эксперт YouTube-канала RoiL the Master Роман рассказал, на какие комплектующие стоит обращать внимание сейчас, чтобы с нуля собрать новый недорогой компьютер.

Поскольку вам ПК нужен будет для игр, у вас есть несколько подходящих вариантов видеокарты. Это Intel Arc A750 и A770 (хороший вариант, если вы любите популярные или свежие игры), RTX 3060 и 3060 Ti, RTX 4060 или TX 4065. Из AMD - RX 6600, RX 6600 XT, 650 XT, RX 7600, RX 6700 и 6700 XT. Последние будут интереснее за счёт 12 ГБ видеопамяти, но они и дороже.

Процессоры перечислил ведущий в порядке возрастания производительности. Это Ryzen 5 5600, Ryzen 5 5600X, Intel Core i5-12400 или 12400F, Ryzen 7 5700X, Intel Core i5-12600KF или 13500. Собирается всё это на одних и тех же матплатах. Для AMD это ASRock B450 Pro, для Intel подойдёт B760M Gaming X или B760 Gaming X. По возможности возьмите лучше Intel, так как он даёт больше возможностей для апгрейда и в целом будет быстрее в играх. Из матплат подойдут для Intel также B660, B760, MSI Pro B660 или B760 А или любые другие вариации с А. Что касается Gigabyte, то вас точно устроит почти любая плата из Gaming X. Только следите, чтобы радиатор был на плате сбоку и сверху.