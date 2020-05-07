Из дорогого компьютера Mac Pro и колёсиков для него сделали скейтборд

Комплект из четырёх колёс для Mac Pro появился в продаже в начале года. Они стоят $700 (около 52 тысяч рублей). Колёсики вызвали нарекания со стороны некоторых пользователей: на них компьютер слишком легко мог укатиться на неровном полу и разбиться обо что-нибудь.

Американский блогер Льюис Хилсентегер (Lewis Hilsenteger) решил приспособить их под что-то другое. Он взял переднюю панель от корпуса Mac Pro (этот компьютер, к слову, может стоить 4 млн рублей) и колёсики.

По видеоролику видно, что парень прикрутил колёсики к панели, похожей на тёрку, с помощью нескольких винтов и шайб. Как говорит блогер, детали идеально подошли друг к другу. «В Apple даже не знали, зачем они делают колёсики. На самом деле они всё это время заново придумывали скейтборд».

На получившийся скейтборд можно без опасений вставать, но кататься не нём сложно из-за того, что колёса крутятся на 360 градусов.