Из Windows 10 пропадут Календарь и Почта

Проект Monarch — цель концепции Microsoft «One Outlook», которая предполагает создание единого клиента Outlook, способного работать и на Windows, и на Mac, и в вебе. В настоящее время у Microsoft есть несколько разных десктопных клиентов Outlook, в том числе Outlook Web, Outlook (Win32) для Windows, Outlook для Mac и Календарь с Почтой для Windows 10. Microsoft хочет заменить существующие десктопные клиенты одним приложением.

Компания начнёт тестировать Monarch к концу 2021 года. В 2022 году планируется замена приложений Календарь и Почта.