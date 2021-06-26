Из Windows 11 исчезнет Internet Explorer

Компьютеры
Сегодня в 11:54
Из Windows 11 исчезнет Internet ExplorerВпервые за более чем 20 лет
В течение более чем 20 лет пользователи Windows были вынуждены мириться с наличием в системе Internet Explorer. В 2022 году однако заканчивается срок жизни этого браузера. И это значит, что в Windows 11 Internet Explorer уже не будет.
Microsoft официально объявила, что Internet Explorer не появится в новой версии операционной системы. Браузером по умолчанию для Windows 11 будет Microsoft Edge. Впрочем, в системе останется движок MSHTML, который позволит включать режим IE в Microsoft Edge.
Первой версией Windows с Internet Explorer стала Windows 95 OEM Service Release 2.5 в 1997 году. Напомним, Windows 11 будет доступна через бесплатное обновление для ПК уже осенью.