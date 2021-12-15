Из-за чего цены на видеокарты так сильно выросли с начала пандемии и что сейчас можно с этим сделать

Ещё одна причина кризиса и высоких цен на графические ускорители - самоизоляция и переход на удалённый формат работы. В результате люди стали больше приобретать ноутбуки. Кроме того, осенью 2020 года на рынке появились новые устройства - видеокарты и игровые консоли. В итоге люди, которые всё ещё находились в четырёх стенах, начали приобретать видеокарты и PlayStation 5. В то же время компании NVidia и AMD не стремились удовлетворить такой большой спрос. Почему? Причина заключалась в том, что компания TSMC, производящая микрочипы, просто не могла создать столько моделей: спрос был слишком большим. К концу 2020 года у неё закупали продукты не только AMD, Apple, Nvidia, но и Sony, Microsoft.

Также сейчас вновь стали действовать майнеры. То есть пока обычные любители игр ждут предзаказанные модели 3080, они скупают множество моделей по самым высоким ценам.

Так кто же на самом деле виноват в кризисе? Автор сразу подчеркнул, что наблюдаемый сейчас рост цен на видеокарты - это точно не заговор производителей. Главная причина высокой стоимости этих устройств - в логистике и в том, что в процессе их производства участвуют десятки компаний.

Когда кризис закончится? Лиза Су летом утверждала, что ждать придётся как минимум до первого квартала 2022 года или даже до лета. И сейчас всё действительно складывается подобным образом.

По мнению автора, окончание кризиса наступит в первой половине 2022 года. А что делать пользователям сейчас? Вообще варианта только два: ждать изменений к лучшему либо покупать видеокарту прямо сейчас, но с переплатой.