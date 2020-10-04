Из-за дефицита и перекупщиков новую партию видеокарт NVIDIA распродали за 10 минут

Видеокарты ненадолго появились в магазине NewEgg. По предположениям журналистов, такой быстрый солд-аут случился не только из-за ограниченных запасов модели, но и из-за перекупщиков. Этому есть доказательство: Aorus GeForce RTX 3080 сразу же появилась на eBay по завышенной цене. В NewEgg обещали, что включат систему, которая предотвратит перекупку, но, похоже, она не сработала.

Что интересно, сразу после поступления видеокарт в продажу на NVIDIA Reddit разместили официальную ссылку на страницу с покупкой, однако она не работала корректно. Когда ссылку заменили, 10 минут уже прошло, и пользователи не успели сделать покупку.