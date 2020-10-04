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Из-за дефицита и перекупщиков новую партию видеокарт NVIDIA распродали за 10 минут
Речь об RTX 3080
В середине сентября в продажу поступила новая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080. В первый же день новинку раскупили за считанные часы. Вчера Gigabyte выпустила на рынок свою первую GeForce RTX 3080 из семейства Aorus, но уже спустя 10 минут партия была разобрана.
Видеокарты ненадолго появились в магазине NewEgg. По предположениям журналистов, такой быстрый солд-аут случился не только из-за ограниченных запасов модели, но и из-за перекупщиков. Этому есть доказательство: Aorus GeForce RTX 3080 сразу же появилась на eBay по завышенной цене. В NewEgg обещали, что включат систему, которая предотвратит перекупку, но, похоже, она не сработала.
Что интересно, сразу после поступления видеокарт в продажу на NVIDIA Reddit разместили официальную ссылку на страницу с покупкой, однако она не работала корректно. Когда ссылку заменили, 10 минут уже прошло, и пользователи не успели сделать покупку.