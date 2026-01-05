Из-за дефицита памяти Nvidia, похоже, вновь начнёт производство GeForce RTX 3060

Такие карты как RTX 5060 используют более современную и дорогую память. Из-за высокого спроса и ограниченного производства ее не хватает.

GeForce RTX 3060 была представлена в 2021 году и до сих пор остается самой популярной видеокартой среди пользователей Steam. Nvidia начала постепенно снимать эту модель с производства ещё в 2024 году. Однако рост цен на память и сложности с поставками заставили компанию пересмотреть планы.

По информации инсайдера, Nvidia уведомила своих партнеров о возвращении RTX 3060 в продажу. Пока неясно, какие версии будут выпускаться — с 12 или 8 ГБ памяти.

Для массового сегмента Nvidia нужен доступный вариант, на чью роль отлично подходит RTX 3060.