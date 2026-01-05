Из-за дефицита памяти Nvidia, похоже, вновь начнёт производство GeForce RTX 3060

Опубликовано 05 января 2026, 20:171 мин.
Из-за дефицита памяти Nvidia, похоже, вновь начнёт производство GeForce RTX 3060В 2026 году
Nvidia, по данным отраслевых источников СМИ, планирует возобновить выпуск видеокарты GeForce RTX 3060 в первом квартале 2026 года. Причина вам известна — нехватка памяти.
© Nvidia
Такие карты как RTX 5060 используют более современную и дорогую память. Из-за высокого спроса и ограниченного производства ее не хватает.
GeForce RTX 3060 была представлена в 2021 году и до сих пор остается самой популярной видеокартой среди пользователей Steam. Nvidia начала постепенно снимать эту модель с производства ещё в 2024 году. Однако рост цен на память и сложности с поставками заставили компанию пересмотреть планы.
По информации инсайдера, Nvidia уведомила своих партнеров о возвращении RTX 3060 в продажу. Пока неясно, какие версии будут выпускаться — с 12 или 8 ГБ памяти.
Для массового сегмента Nvidia нужен доступный вариант, на чью роль отлично подходит RTX 3060.