Из-за глобального потепления ЦОД останутся без самого дешёвого способа охлаждения

Опубликовано 16 июля 2026, 10:231 мин.
Из-за глобального потепления ЦОД останутся без самого дешёвого способа охлажденияА кто-то в него не верит
Учёные выяснили, что изменение климата делает всё менее эффективным самый простой и дешёвый способ охлаждения центров обработки данных — забор наружного воздуха (фрикулинг).
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Так, за последние 45 лет погодные условия, при которых можно использовать этот метод, ухудшились. Для эффективного охлаждения воздух должен иметь температуру от 18 до 27 градусов по Цельсию и влажность не выше 70%. Однако из-за роста температур и влажности часов с подходящими условиями становится всё меньше.
Даже в регионах с небольшим потеплением периоды неподходящей погоды уже длятся дольше. А к 2050 году, по прогнозам, в большинстве стран количество непригодных для этого метода часов может увеличиться более чем на два часа в день.
Выходом могут стать более сложные системы, в том числе охлаждение водяное или гибридные решения.
Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный
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