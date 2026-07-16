Из-за глобального потепления ЦОД останутся без самого дешёвого способа охлаждения

Так, за последние 45 лет погодные условия, при которых можно использовать этот метод, ухудшились. Для эффективного охлаждения воздух должен иметь температуру от 18 до 27 градусов по Цельсию и влажность не выше 70%. Однако из-за роста температур и влажности часов с подходящими условиями становится всё меньше.

Даже в регионах с небольшим потеплением периоды неподходящей погоды уже длятся дольше. А к 2050 году, по прогнозам, в большинстве стран количество непригодных для этого метода часов может увеличиться более чем на два часа в день.

Выходом могут стать более сложные системы, в том числе охлаждение водяное или гибридные решения.