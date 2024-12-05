Из-за ИИ увеличилось количество вирусов для «непробиваемых» компьютеров Apple

Опубликовано 05 декабря 2024, 14:151 мин.
Из-за ИИ увеличилось количество вирусов для «непробиваемых» компьютеров AppleГоворится в отчете
Отчет Moonlock Lab об угрозах за 2024 год выявил тревожную тенденцию: киберпреступники используют инструменты искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, для создания вредоносных скриптов, нацеленных на macOS, за которой уже давно стоит слава «непробиваемой» для вирусов ОС.
Угрожающие субъекты теперь могут генерировать сложные вредоносные программы, не имея опыта кодирования, что снижает барьер для входа в киберпреступность.
В отчете также отмечается рост популярности услуг Malware-as-a-Service (MaaS), когда киберпреступники просто покупают вредоносное ПО, чтобы использовать его для атак на цели, не обладая достаточными техническими знаниями. Некоторые теперь можно приобрести всего за 1500 долларов в месяц.
Moonlock Lab предупреждает, что этот сдвиг приводит к децентрализации киберпреступности и облегчает проведение атак для всех, у кого есть доступ в Интернет.