Компьютеры
Опубликовано 05 декабря 2024, 14:15
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Из-за ИИ увеличилось количество вирусов для «непробиваемых» компьютеров Apple

Говорится в отчете
Отчет Moonlock Lab об угрозах за 2024 год выявил тревожную тенденцию: киберпреступники используют инструменты искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, для создания вредоносных скриптов, нацеленных на macOS, за которой уже давно стоит слава «непробиваемой» для вирусов ОС.
Из-за ИИ увеличилось количество вирусов для «непробиваемых» компьютеров Apple
© Ferra

Угрожающие субъекты теперь могут генерировать сложные вредоносные программы, не имея опыта кодирования, что снижает барьер для входа в киберпреступность.

В отчете также отмечается рост популярности услуг Malware-as-a-Service (MaaS), когда киберпреступники просто покупают вредоносное ПО, чтобы использовать его для атак на цели, не обладая достаточными техническими знаниями. Некоторые теперь можно приобрести всего за 1500 долларов в месяц.

Moonlock Lab предупреждает, что этот сдвиг приводит к децентрализации киберпреступности и облегчает проведение атак для всех, у кого есть доступ в Интернет.