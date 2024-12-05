Из-за ИИ увеличилось количество вирусов для «непробиваемых» компьютеров Apple

Угрожающие субъекты теперь могут генерировать сложные вредоносные программы, не имея опыта кодирования, что снижает барьер для входа в киберпреступность.

В отчете также отмечается рост популярности услуг Malware-as-a-Service (MaaS), когда киберпреступники просто покупают вредоносное ПО, чтобы использовать его для атак на цели, не обладая достаточными техническими знаниями. Некоторые теперь можно приобрести всего за 1500 долларов в месяц.

Moonlock Lab предупреждает, что этот сдвиг приводит к децентрализации киберпреступности и облегчает проведение атак для всех, у кого есть доступ в Интернет.