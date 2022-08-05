Из-за критики конфиденциальный браузер DuckDuckGo всё-таки начнёт блокировать рекламные трекеры Microsoft

DuckDuckGo объявил о том, что усилит защиту от трекеров Microsoft. Со следующей недели браузер расширит список отслеживающих скриптов сторонних разработчиков, которые будут блокироваться. Среди них будут и скрипты Microsoft. Обновление коснётся приложений DuckDuckGo для iOS и Android, а также расширений браузера.

Компания также пообещала открыть для публики свой список блокируемых трекеров, чтобы люди могли сами проверить, какие инструменты ограничиваются, а какие — нет. Помимо этого, в DuckDuckGo заявили, что просмотр рекламы в браузере является анонимным, поскольку «Microsoft взяла на себя обязательство не профилировать пользователей по кликам».