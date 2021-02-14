Из-за майнеров в России цены на видеокарты достигли 200 тысяч рублей

В частности, растёт Ethereum. На момент публикации новости, его цена составляет $1838. Из-за этого майнеры бросились скупать видеокарты. А это, как следствие, привело к росту стоимости оборудования.

Портал DNS прикладывает скриншот, на котором показано, что цена видеокарты MSI AMD Radeon RX 6900XT в Ситилинке составляет 175 590 рублей. Мы проверили, и увидели скидку от магазина — теперь видеокарта оценивается в 174 720 рублей. И это всё ещё много. Рекомендуемая цена модели должна быть меньше почти в два раза. Как пишет DNS, некоторые розничные магазины попросили за другу модель — GeForce 3090 — и вовсе 200 000 рублей.