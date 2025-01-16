Из-за видеокарт Nvidia Blackwell и RTX 50 придется изменить бенчмарки

Традиционных показателей производительности, таких как количество кадров в секунду (FPS), уже недостаточно. С появлением MFG (технологий генерации кадров) Nvidia подчеркивает важность учета задержки и качества изображения наряду с FPS. Средний FPS дает базовое представление о производительности, но также важно обратить внимание на последовательность передачи кадров.

Эта метрика показывает, насколько стабилен игровой процесс, фокусируясь на самом медленном 1% кадров, обеспечивая более надежный показатель плавности.

Nvidia рекомендует использовать собственную утилиту FrameView.