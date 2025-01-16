Из-за видеокарт Nvidia Blackwell и RTX 50 придется изменить бенчмарки

Опубликовано 16 января 2025, 12:361 мин.
Из-за видеокарт Nvidia Blackwell и RTX 50 придется изменить бенчмаркиСчитает компания
Грядущие GPU Nvidia Blackwell и RTX 50-й серии с поддержкой технологии DLSS 4 потребуют обновленных инструментов бенчмаркинга для точного измерения производительности. Это было подчеркнуто во время недавнего обращения Nvidia, которое было посвящено новой архитектуре Blackwell, видеокартам RTX 50-й серии и другим достижениям.
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Традиционных показателей производительности, таких как количество кадров в секунду (FPS), уже недостаточно. С появлением MFG (технологий генерации кадров) Nvidia подчеркивает важность учета задержки и качества изображения наряду с FPS. Средний FPS дает базовое представление о производительности, но также важно обратить внимание на последовательность передачи кадров.
Эта метрика показывает, насколько стабилен игровой процесс, фокусируясь на самом медленном 1% кадров, обеспечивая более надежный показатель плавности.
Nvidia рекомендует использовать собственную утилиту FrameView.