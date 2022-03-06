Из-за взлома NVIDIA появятся новые вирусы

Системным администраторам порекомендовали немедленно принять меры по защите подконтрольных машин. Необходимо своевременно обнаруживать любой подписанный мошенническими сертификатом код и блокировать его. Дело в том, что Windows без проверки будет принимать драйверы, подписанные сертификатами, которые были выпущены до 29 июля 2015 года. А украденный у NVIDIA сертификат подпадает под эту категорию.

К счастью, большинство антивирусов уже распознаёт похищенный сертификат как мошеннический. Тем не менее, угроза пока существует.

Ранее сообщалось, что хакеры группировки Lapsus$ потребовали, чтобы NVIDIA открыла исходный код драйверов её графических процессоров, и пригрозили «слить» в сеть около терабайта конфиденциальных данных компании.