Из-за задержек у Samsung и Sandisk производитель SSD Transcend приостановил поставки

Причиной стали глобальная нехватка NAND и приоритетные поставки крупным заказчикам — дата-центрам и ИИ-компаниям. В результате цены на чипы резко выросли, о чём вы, думаем, знаете.

Transcend предупреждает, что дефицит может продолжаться ещё 3−5 месяцев, а пик нехватки ожидается в первом квартале 2026-го.

В ноябре Sandisk увеличила контрактные цены на 50%, что заставило производителей модулей приостановить поставки для «пересмотра цен и обязательств перед клиентами». Из-за этого ряд крупных игроков, включая Transcend, Innodisk и Apacer Technology, временно приостановили отгрузки.

Компания предупреждает клиентов о возможных задержках и ограниченной доступности своих продуктов в ближайшие месяцы. Но надеется, что к середине 2026 года поставки постепенно стабилизируются.