Опубликовано 09 мая 2026, 07:081 мин.
Из знаменитого красного джойстика ноутбуков ThinkPad сделали мышь — Ploopy BeanНедорого
Канадская Ploopy представила компьютерную мышь под названием Bean. Но двигать её по столу не нужно. Вместо этого в центре корпуса, окружённого четырьмя кнопками, находится красный мини-джойстик — такой же, как на ноутбуках ThinkPad.
Устройство уже можно предзаказать за примерно 51 доллар. Корпус напечатан на 3D-принтере, и при желании можно распечатать для мышки заменяемые детали.
Внутри используется чувствительный магнитный датчик Texas Instruments. Сам джойстик подвижнее, чем на ноутбуках: его можно наклонять до 11 мм в любую сторону.
Кнопки (их четыре) сделаны на переключателях Omron. Их функции можно переназначать.
Единственный недостаток — её нужно подключать по проводу с разъёмом USB-C