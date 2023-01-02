Изобретена умная распыляемая кожа для печати на клавиатуре в любом месте

Изобретена умная распыляемая кожа для печати на клавиатуре в любом местеФутуристично
Представьте, что вы получили на любой поверхности стандартную QWERTY-клавиатуру, с которой можно удобно печатать на своём смартфоне. Исследователи Стэнфордского университета разработали такое решение.
Фото: PhoneArena
Учёные назвали свою разработку умной кожей. Она будет использовать искусственный интеллект (ИИ) для интерпретации движений человека. Эту умную кожу можно распылить из баллончика на свою руку, как спрей. В материале используются крошечные электрические датчики, которые улавливают ваши движения и отправляют их в нейропроцессор (NPU) для интерпретации. Система изучает, как каждый пользователь взаимодействует с умной кожей с точки зрения жестов рук.
Вот как это выглядит:
Сетка остаётся на коже до тех пор, пока не будет смыта водой с мылом. К ней также крепится лёгкий передатчик Bluetooth для отправки сигнала.