Изобретена умная распыляемая кожа для печати на клавиатуре в любом месте

Учёные назвали свою разработку умной кожей. Она будет использовать искусственный интеллект (ИИ) для интерпретации движений человека. Эту умную кожу можно распылить из баллончика на свою руку, как спрей. В материале используются крошечные электрические датчики, которые улавливают ваши движения и отправляют их в нейропроцессор (NPU) для интерпретации. Система изучает, как каждый пользователь взаимодействует с умной кожей с точки зрения жестов рук.

Вот как это выглядит: