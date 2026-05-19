Известная смартфона и планшетами Red Magic представила игровую мышь из карбона

Мышь симметричная, но лучше подходит для правшей с крупной ладонью. Внутри стоит сенсор PixArt PAW3950 с разрешением до 30 000 точек на дюйм, скорость отслеживания — 750 дюймов в секунду, ускорение — 50G. Переключатели оптические, рассчитаны на 100 миллионов нажатий. Подключить можно по Bluetooth, через 2,4 ГГц адаптер или проводом. В проводном режиме и через «свисток» поддерживается частота опроса 8 кГц.

Аккумулятор на 306 мАч. Точное время работы не уточняется, но минута от сети даёт 10 часов игры.