Известный антивирус уличили в автоматической установке майнинговых программ

Компания анонсировала майнинговый инструмент ещё в июне. Его продвигали как простой способ использовать оставшуюся вычислительную мощность для добычи Ethereum. Эта функция работает только с мощными видеокартами.

Конечно, Norton также снимает 15% комисси с полученной криптовалюты, а также имеет полный контроль над криптовалютными кошельками своих клиентов. Пользователи сети оказались возмущены этой функцией. Один из исследователей безопасности заявил, что «это отвратительно, грубо и самоубийственно для бренда».

Хотя Norton утверждает, что Norton Crypto будет майнить только с разрешения пользователя, эта функция автоматически устанавливается в системах, как указал пользователь Twitter Maxius. Отмечается, что нет способа предотвратить установку в системе.