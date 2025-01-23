Известный оверклокер Kingpin отказался делать разогнанный вариант Nvidia RTX 50

Kingpin пропустит RTX 50

Винс «Kingpin» Люсидо, известный оверклокер, объявил в своем недавнем видеоблоге, что он не будет выпускать фирменный GPU для серии RTX 50xx. Кингпин сослался на личные и логистические проблемы, включая его предстоящий переезд в Северную Америку в середине 2025 года после 15 лет жизни на Тайване. Он объяснил, что создание новой «карты Кингпина» для этого поколения было бы слишком сложным в этот «переходный» период.