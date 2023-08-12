К обычному ПК подключили 110 USB-устройств

Не последнюю роль в этом играют USB-концентраторы – хотя каждый из них может работать в режимах USB 2.1 и USB 3.1, последовательное соединение трех концентраторов приводит к сбоям в работе Windows. Концентраторы также могут вызывать проблемы с подачей питания, что затрудняет подключение даже 127 устройств.

Даже 16-портовые концентраторы с питанием могут создавать проблемы из-за наличия внутренних USB-концентраторов.