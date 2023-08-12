К обычному ПК подключили 110 USB-устройств

К обычному ПК подключили 110 USB-устройствКомпьютеру было плохо
Каковы пределы подключения USB-устройств к одному ПК? YouTube-канал Linus Tech Tips проверил это на практике. Хотя теоретический предел составляет 128 устройств, практические ограничения сводят его примерно к 127. Но у них вышло подключить чуть меньше.
Не последнюю роль в этом играют USB-концентраторы – хотя каждый из них может работать в режимах USB 2.1 и USB 3.1, последовательное соединение трех концентраторов приводит к сбоям в работе Windows. Концентраторы также могут вызывать проблемы с подачей питания, что затрудняет подключение даже 127 устройств.
Даже 16-портовые концентраторы с питанием могут создавать проблемы из-за наличия внутренних USB-концентраторов.
Для тех, кто действительно стремится расширить границы, решением могут стать материнские платы для майнинга криптовалют с многочисленными слотами PCIe и платами USB-контроллеров, говорят авторы эксперимента.
В ходе тестирования Linus Tech Tips подключили 110 USB-устройств, при этом процессор работал с 30-40-процентной нагрузкой в режиме простоя.