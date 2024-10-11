К одноплатному ПК Raspberry Pi 5 подключили полноценную видеокарту

Проект включал интеграцию открытого драйвера AMDGPU в ядро Linux, что позволило подключить видеокарту RX 460. Хотя встроенный графический процессор Pi 5 может обрабатывать выход на 4K, внешняя видеокарта предлагает значительно улучшенную производительность (удалось даже запустить Doom 3).

Хотя настройка требует технических знаний и связана с потенциальными проблемами совместимости ПО, она демонстрирует возможность использования внешних видеокарт с процессорами Arm. Особенно по мере того, как этот сегмент продолжает набирать популярность на различных рынках. Правда, процесс идет далеко не «семимильными» шагами.