К выходу готовится «Биг Мак» в мире видеокарт

Видеокарта называется MaxSun RTX 3060 Big Mac. Это довольно дешёвый вариант, и в условиях дефицита даже он может заинтересовать. Китайцы сэкономили на системе охлаждения. Сама видеокарта базируется на референсной плате NVIDIA PG190A.

В длину Big Mac составляет 18,3 см, в ширину — 12,2 см. Видеокарта имеет двухслотовую конструкцию. Что касается характеристик, то модель получила GPU GA106 с 3584 ядрами CUDA и 12 ГБ памяти GDDR6. TDP тут составляет 170 Вт.

Как шутливо отметили в Videocardz, теперь остаётся ждать ответа от KFC.