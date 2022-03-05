Компьютеры
Вчера в 21:51
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Качественную беспроводную мышь Microsoft продают дешевле 800 рублей по «прощальной» скидке

Успевайте
В «Эльдорадо» можно купить беспроводную мышь Microsoft всего за 699 рублей вместо 999.
Качественную беспроводную мышь Microsoft продают дешевле 800 рублей по «прощальной» скидке

Это модель Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850 (U7Z-00004). Мышь изготовлена из прочного пластика, работает от батарейки АА, обладает разрешением сенсора 1000 dpi. Также есть кнопка, которая активирует меню «Пуск» и расположена в центральной части устройства.

Чтобы купить мышь со скидкой, достаточно добавить её в корзину. Её можно забрать самовывозом (по крайней мере в Москве).

Качественную беспроводную мышь Microsoft продают дешевле 800 рублей по «прощальной» скидке

Обращаем ваше внимание, что все акции актуальны на момент публикации новости. Вам стоит самостоятельно проверить доступность устройства для вашего города по этой ссылке.

Напомним, сегодня группа «М.Видео-Эльдорадо» сообщила, что заморозила розничные цены примерно на 140 моделей техники в 30 основных категориях, включая смартфоны и ноутбуки.

Ранее Microsoft заморозила деятельность в России на неопределённый срок.

Источник: Эльдорадо
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