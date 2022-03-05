Качественную беспроводную мышь Microsoft продают дешевле 800 рублей по «прощальной» скидке

Качественную беспроводную мышь Microsoft продают дешевле 800 рублей по «прощальной» скидкеУспевайте
Это модель Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850 (U7Z-00004). Мышь изготовлена из прочного пластика, работает от батарейки АА, обладает разрешением сенсора 1000 dpi. Также есть кнопка, которая активирует меню «Пуск» и расположена в центральной части устройства.
Чтобы купить мышь со скидкой, достаточно добавить её в корзину. Её можно забрать самовывозом (по крайней мере в Москве).
Обращаем ваше внимание, что все акции актуальны на момент публикации новости. Вам стоит самостоятельно проверить доступность устройства для вашего города по этой ссылке.
Напомним, сегодня группа «М.Видео-Эльдорадо» сообщила, что заморозила розничные цены примерно на 140 моделей техники в 30 основных категориях, включая смартфоны и ноутбуки.
Ранее Microsoft заморозила деятельность в России на неопределённый срок.