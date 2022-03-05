Качественную беспроводную мышь Microsoft продают дешевле 800 рублей по «прощальной» скидке

Это модель Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850 (U7Z-00004). Мышь изготовлена из прочного пластика, работает от батарейки АА, обладает разрешением сенсора 1000 dpi. Также есть кнопка, которая активирует меню «Пуск» и расположена в центральной части устройства.

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