Как будет работать процессор, если охлаждать его вентилятором из... картона

Ведущий канала RandomGaminginHD на YouTube запустил процессоры Intel Pentium G7400 и Intel i3-12300 с картонным вентилятором в бенчмарке (Cinebench) и игре (Cyberpunk 2077). Перед этим эксперт проверил, до какой температуры процессор будет нагреваться с обычным пластиковым вентилятором.

Под нагрузкой при использовании обычного вентилятора процессор Intel Pentium G7400 нагревается до 27 градусов Цельсия. При этом после запуска теста Cinebench R20 температура повышается до 49 градусов, в Cyberpunk же значения равняются 27 и 48 градусов Цельсия соответственно.

После перехода на картонный аналог вентилятора, как ни странно, в Cinebench показатели не изменились: 27 градусов Цельсия изначально и 49 градусов Цельсия после запуска теста. Вероятнее всего, это объясняется тем, что сам процессор G7400 отличается низким энергопотреблением, к тому же сам радиатор довольно массивный.