Как будет работать процессор, если охлаждать его вентилятором из... картона

Как будет работать процессор, если охлаждать его вентилятором из... картонаПротестировали эксперты два процессора Intel
Ведущий канала RandomGaminginHD на YouTube запустил процессоры Intel Pentium G7400 и Intel i3-12300 с картонным вентилятором в бенчмарке (Cinebench) и игре (Cyberpunk 2077). Перед этим эксперт проверил, до какой температуры процессор будет нагреваться с обычным пластиковым вентилятором.
Под нагрузкой при использовании обычного вентилятора процессор Intel Pentium G7400 нагревается до 27 градусов Цельсия. При этом после запуска теста Cinebench R20 температура повышается до 49 градусов, в Cyberpunk же значения равняются 27 и 48 градусов Цельсия соответственно.
После перехода на картонный аналог вентилятора, как ни странно, в Cinebench показатели не изменились: 27 градусов Цельсия изначально и 49 градусов Цельсия после запуска теста. Вероятнее всего, это объясняется тем, что сам процессор G7400 отличается низким энергопотреблением, к тому же сам радиатор довольно массивный.
В Cyberpunk 2077 значения с картонным вентилятором вновь остаются такими же: 27 и 48 градусов Цельсия. Разница между частотой кадров с вентилятором из картона и из пластика тоже оказывается незначительной.
Следующим протестированным процессором был Intel i3-12300. С ним различия между системами охлаждения были заметнее, так как он потребляет больше энергии, чем Pentium G7400. С пластиковым вентилятором в Cinebench максимальная температура достигла 57 градусов Цельсия, а изначально она равнялась 30 градусам. В то же время с картонным эти показатели составляли уже 33 и 67 градусов Цельсия.