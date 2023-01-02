Как будет тянуть игры бюджетная связка из GTX 1050 Ti и Ryzen 3 3100

Как будет тянуть игры бюджетная связка из GTX 1050 Ti и Ryzen 3 3100Проверили сборку в 32 проектах
На YouTube-канале GameGangsta протестировали в современных играх конфигурацию на базе Ryzen 3 3100 и GTX 1050 Ti. Чего от неё стоит ожидать?
Фото: GameGangsta
Авторы канала GameGangsta запустили в 32 современных игровых проектах сборку Ryzen 3 3100 + GTX 1050 Ti. Тестировались игры в разрешении Full HD.
В Grand Theft Auto IV средняя частота кадров с очень высоким пресетом составляла 58 к/с. В очень редких событиях же удалось получить 23 к/с.
Grand Theft Auto V запускалась на ультра-настройках графики. В среднем производительность здесь находилась на уровне 57 к/с, в крайне редких событиях они снижалась до 38 к/с.
PUBG (Update 18.2) запускалась с пресетом Medium. Средняя производительность в этой игре составила 58 к/с, в крайне редких событиях - 15 к/с.
Call of Duty Warzone (Season 4) шла с низкими настройками графики. Средний FPS в ней находился в районе 46 к/с, в очень редких событиях - 7 к/с.
В Need for Speed Heat с низким пресетом удалось в среднем получить 50 к/с, а в очень редких событиях - 7 к/с.
Red Dead Redemption 2 шла на настройках графики Medium. Средняя частота кадров в ней составляла 42 к/с, в крайне редких событиях - 32 к/с.
Days Gone запускалась с пресетом Low. В среднем здесь производительность находилась на уровне 54 к/с, в очень редких событиях же она равнялась 12 к/с.
В Far Cry 6 с низким пресетом средний FPS равнялся 50 к/с. В крайне редких событиях этот показатель снижался до 11 к/с.
Игра Call of Duty Vanguard шла с графикой Low, FSR Ultra. Средняя производительность равнялась в данном случае 64 к/с, в очень редких событиях - 40 к/с.
F1 2022 запускали на настройках Medium. В среднем частота кадров в ней составляла 58 к/с, в крайне редких событиях - 4 к/с.
Со всеми остальными замерами вы можете ознакомиться на видео ниже.
Вывод
В среднем в современных играх в 1080p вы можете получить с Ryzen 3 3100 и GTX 1050 Ti 52 к/с. И чуть лучше, чем в остальных проектах, средний FPS будет в Apex Legends (средние настройки, 74 к/с).
Характеристики игрового ПК:
- процессор AMD Ryzen 3 3100 3.9GHz 18MB Cache AM4;
- материнская плата ASUS PRIME A320M-F A320 AM4 DDR4 3200(O.C.) MHz USB 3.1;
- оперативная память Silicon Power XPower 16 GB (2x8) 3200 MHz DDR4 CL16;
- видеокарта MSI GTX 1050 TI AERO ITX 4GB GDDR5 128bit;
- SSD Alpin SSD120 Hard Disk SSD 2.5" 120GB;
- HDD 2TB Seagate Barracuda + 2TB WD Blue 7200RPM;
- корпус XIGMATEK MASTER X 4x120mm ARGB;
- блок питания BitFenix 750W M 750 80+ Gold;
- операционная система Windows 11.