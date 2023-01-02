Как будет тянуть игры бюджетная связка из GTX 1050 Ti и Ryzen 3 3100

Авторы канала GameGangsta запустили в 32 современных игровых проектах сборку Ryzen 3 3100 + GTX 1050 Ti. Тестировались игры в разрешении Full HD.

В Grand Theft Auto IV средняя частота кадров с очень высоким пресетом составляла 58 к/с. В очень редких событиях же удалось получить 23 к/с.

Grand Theft Auto V запускалась на ультра-настройках графики. В среднем производительность здесь находилась на уровне 57 к/с, в крайне редких событиях они снижалась до 38 к/с.

PUBG (Update 18.2) запускалась с пресетом Medium. Средняя производительность в этой игре составила 58 к/с, в крайне редких событиях - 15 к/с.

Call of Duty Warzone (Season 4) шла с низкими настройками графики. Средний FPS в ней находился в районе 46 к/с, в очень редких событиях - 7 к/с.

В Need for Speed Heat с низким пресетом удалось в среднем получить 50 к/с, а в очень редких событиях - 7 к/с.