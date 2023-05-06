Как бы выглядела главная «фишка» iPhone 14 Pro на компьютерах Mac

Видение профессиональных дизайнеров

Apple пока что внедрила Dynamic Island только в iPhone 14 Pro. Возможно, было бы хорошей идеей сделать что-то похожее и для компьютеров Mac, но компания пока молчит. В отличие от энтузиастов, которые недавно представили свое видение Dynamic Island, но для компьютеров Apple.