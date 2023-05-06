Как бы выглядела главная «фишка» iPhone 14 Pro на компьютерах Mac

Как бы выглядела главная «фишка» iPhone 14 Pro на компьютерах MacВидение профессиональных дизайнеров
Apple пока что внедрила Dynamic Island только в iPhone 14 Pro. Возможно, было бы хорошей идеей сделать что-то похожее и для компьютеров Mac, но компания пока молчит. В отличие от энтузиастов, которые недавно представили свое видение Dynamic Island, но для компьютеров Apple.
«Dynamic Dock» предполагает более интерактивный опыт работы с иконками приложений Mac. Наведя курсор на иконку, пользователи, например, смогут получить доступ к расширенным действиям, характерным для данного приложения.
Так, значок «Сообщения» вполне может отображать непрочитанные чаты, значок приложения «Музыка» будет предлагать элементы управления мультимедиа, а Safari будет показывать ход фоновой загрузки.
Не забывайте, что это лишь концепты, причем неофициальные, так что пока Apple хранит молчание, людям остается только мечтать.