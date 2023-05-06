Компьютеры
10:48, 06 мая 2023
1 мин.

Как бы выглядела главная «фишка» iPhone 14 Pro на компьютерах Mac

Видение профессиональных дизайнеров

Apple пока что внедрила Dynamic Island только в iPhone 14 Pro. Возможно, было бы хорошей идеей сделать что-то похожее и для компьютеров Mac, но компания пока молчит. В отличие от энтузиастов, которые недавно представили свое видение Dynamic Island, но для компьютеров Apple.

«Dynamic Dock» предполагает более интерактивный опыт работы с иконками приложений Mac. Наведя курсор на иконку, пользователи, например, смогут получить доступ к расширенным действиям, характерным для данного приложения.

Как бы выглядела главная «фишка» iPhone 14 Pro на компьютерах Mac

Andreas Storm

Так, значок «Сообщения» вполне может отображать непрочитанные чаты, значок приложения «Музыка» будет предлагать элементы управления мультимедиа, а Safari будет показывать ход фоновой загрузки.

Как бы выглядела главная «фишка» iPhone 14 Pro на компьютерах Mac

Janum Trivedi

Не забывайте, что это лишь концепты, причем неофициальные, так что пока Apple хранит молчание, людям остается только мечтать.

Новости партнеров
Новости партнеров