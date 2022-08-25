Как быстро проверить, что в компьютере нет бракованных запчастей

Первым делом после покупки новых деталей для сборки ПК нужно проверить их на стабильность. Сделать это можно несколькими способами: всё зависит от того, что конкретно вам нужно протестировать.

Конечно же, в действительности «железной стабильности» не бывает. Однако всё равно нужно стремиться к идеалу. Кроме того, ведущий отметил, что сразу же после покупки не нужно сразу же заходить в Bios для разгона, так как если возникнут проблемы, то найти причину станет сложнее.

Если у вас ещё нет процессора или видеокарты, то имеет смысл проверить работу SSD-накопителя. Из-за проблем с этим устройством могут появиться зависания, произойти потеря данных и пр. Для тестирования работы SSD вам нужно скачать утилиту HD Tune Pro. В результате вы получите полную информацию о секторах SSD, и если они все зелёного цвета, то значит всё в порядке.