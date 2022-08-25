Как быстро проверить, что в компьютере нет бракованных запчастей

Как быстро проверить, что в компьютере нет бракованных запчастейИ убедиться, что он работает стабильно
Первым делом после покупки новых деталей для сборки ПК нужно проверить их на стабильность. Сделать это можно несколькими способами: всё зависит от того, что конкретно вам нужно протестировать.
Конечно же, в действительности «железной стабильности» не бывает. Однако всё равно нужно стремиться к идеалу. Кроме того, ведущий отметил, что сразу же после покупки не нужно сразу же заходить в Bios для разгона, так как если возникнут проблемы, то найти причину станет сложнее.
Если у вас ещё нет процессора или видеокарты, то имеет смысл проверить работу SSD-накопителя. Из-за проблем с этим устройством могут появиться зависания, произойти потеря данных и пр. Для тестирования работы SSD вам нужно скачать утилиту HD Tune Pro. В результате вы получите полную информацию о секторах SSD, и если они все зелёного цвета, то значит всё в порядке.
Оперативную память проверить можно при помощи программы TestMem5. Весит она всего несколько десятков килобайт. Запускать её нужно от имени администратора. В идеале ошибок, связанных с ОЗУ, не должно быть в результатах совсем.
Далее нужно обратить внимание на процессор. Тестировать его эксперт предлагает при помощи условно-бесплатной утилиты OCCT. Для проверки работы процессора в целом хватит и бесплатных возможностей программы. Проводить тестирование нужно также от имени администратора.
Проверить работу видеокарты поможет Superposition Benchmark. Эта программа бесплатная, а скачать её можно с официального сайта разработчика. Если у вашей видеокарты объём ОЗУ составляет 6 ГБ или меньше, то выбирайте режим 4К, а если 8 ГБ или больше - 8К. Во время тестирования также желательно следить за температурой нагрева через GPU-Z (лучше, чтобы она не была выше 90 градусов).
Последний тест - это проверка блока питания. Сделать это можно, например, через HW Info. Далее нужно следить за напряжений на 3-, 5- и 12-вольтовых линиях. Допустимыми считаются отклонения в обе стороны на 5 %. Если же вы замечаете, что под нагрузкой напряжение «просаживается» ниже 1,5 вольт, то лучше взять более качественный и мощный блок питания, подчеркнул специалист.