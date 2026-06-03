Как дата-центр, но в ПК-формате: Nvidia показала DGX Station за 97 000 долларов

Опубликовано 03 июня 2026, 18:301 мин.
Как дата-центр, но в ПК-формате: Nvidia показала DGX Station за 97 000 долларовИИ с триллионом параметров
Nvidia давеча представила DGX Station — «домашний» суперкомпьютер, который способен работать с моделями ИИ размером до триллиона параметров. Устройство поступит в продажу в четвёртом квартале через партнёров — ASUS, Dell и HP. Цена — около 97 000 долларов.
© Nvidia
Раньше такие мощные ИИ-задачи решались только в дата-центрах на Linux (DGX Station работает на Windows). Внутри установлен GB300 Grace Blackwell Ultra: 72-ядерный процессор Nvidia Grace + графический процессор Blackwell Ultra. Объединены они через NVLink.
Объём оперативной памяти до 748 ГБ (единая для процессора и графики). Производительность 20 петафлопс в расчётах FP4. За сеть отвечает адаптер ConnectX-8 SuperNIC до 800 Гбит/с. Можно подключить дополнительную видеокарту RTX PRO 6000 Blackwell.
Для безопасности используется открытая среда OpenShell, которая изолирует ИИ-агентов в защищённых контейнерах.
Источник:blockchain.news
Автор:Максим Многословный
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