Как дата-центр, но в ПК-формате: Nvidia показала DGX Station за 97 000 долларов

Раньше такие мощные ИИ-задачи решались только в дата-центрах на Linux (DGX Station работает на Windows). Внутри установлен GB300 Grace Blackwell Ultra: 72-ядерный процессор Nvidia Grace + графический процессор Blackwell Ultra. Объединены они через NVLink.

Объём оперативной памяти до 748 ГБ (единая для процессора и графики). Производительность 20 петафлопс в расчётах FP4. За сеть отвечает адаптер ConnectX-8 SuperNIC до 800 Гбит/с. Можно подключить дополнительную видеокарту RTX PRO 6000 Blackwell.

Для безопасности используется открытая среда OpenShell, которая изолирует ИИ-агентов в защищённых контейнерах.