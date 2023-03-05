Компьютеры
19:08, 05 марта 2023
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Как GeForce GTX 580 с 3 ГБ памяти тянет новые игры спустя 13 лет

Протестировали видеокарту в 16 современных играх

Ведущий YouTube-канала zWORMz Gaming в одном из выпусков проверил, как себя в играх сегодня будет показывать видеокарта GTX 580.

Как GeForce GTX 580 с 3 ГБ памяти тянет новые игры спустя 13 лет

Фото: zWORMz Gaming

На игровом компьютере с AMD Ryzen 7 5700G и видеокартой GeForce GTX 580 запустили в разрешении720p и 1080p 16 современных игр.

В Overwatch 2 в 1080p средняя частота кадров на низких настройках графики составляла 127 к/с.

Sons of The Forest в 720p с пресетом Ultra Low шла со средним FPS в районе 27 к/с.

Hogwarts Legacy не запустилась вообще.

CS:GO в разрешении 1080p на низких настройках графики запускалась в среднем с 256 к/с.

Apex Legends запускалась в 720p с пресетом Low. Средняя частота кадров в этой игре составляла 53 к/с.

Dying Light 2 в 720p с настройками Low/FSR1 - B средний FPS составил 63 к/с.

GTA 5 шла в разрешении 1080p на высоких настройках графики. Средняя производительность в этом случае равнялась 82 к/с.

Red Dead Redemption 2 запускалась в 720p с пресетом Low. Средний FPS составлял в игре 22 к/с.

Как GeForce GTX 580 с 3 ГБ памяти тянет новые игры спустя 13 лет

zWORMz Gaming

Dota 2 запускалась в 1080p с пресетом High. Средняя частота кадров в игре составляла 89 к/с.

Spider Man Remastered тоже так и не запустилась.

Valorant шла в разрешении 1080p с высоким пресетом. Средний FPS равнялся в игре 274 к/с.

PUBG в 1080p с пресетом Very Low запускалась со средней частотой кадров 53 к/с.

Fortnite запускалась в Full HD на настройках графики Low/PM. В среднем в этой игре удалось получить 110 к/с.

Battlefield V шла в 1080p с пресетом Low. Средняя производительность в ней равнялась 49 к/с.

В RUST в 1080p на настройках графики Low/Medium удалось в среднем достичь 59 к/с.

Игра Days Gone в 720p запускалась со средним FPS 57 к/с.

Подробнее ознакомиться с результатами тестирования вы можете на видео ниже.

Вывод

Во всех играх, которые всё-таки запустились на компьютере с GTX 580 3 Гб, частота кадров в среднем равнялась 94 к/с. Примерно такой производительности вы можете ожидать от этой видеокарты в 2023 году в разрешении 720p или 1080p.

Характеристики игрового компьютера:

  • процессор AMD Ryzen 7 5700G;
  • видеокарта Nvidia GeForce GTX 580 3GB - Gainward Phantom;
  • оперативная память 16GB DDR4 3200MHz (2x8GB);
  • накопитель 512GB SSD;

️️- операционная система Windows 10 Pro 64 bit.

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