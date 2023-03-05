Как GeForce GTX 580 с 3 ГБ памяти тянет новые игры спустя 13 лет

На игровом компьютере с AMD Ryzen 7 5700G и видеокартой GeForce GTX 580 запустили в разрешении720p и 1080p 16 современных игр.

В Overwatch 2 в 1080p средняя частота кадров на низких настройках графики составляла 127 к/с.

Sons of The Forest в 720p с пресетом Ultra Low шла со средним FPS в районе 27 к/с.

Hogwarts Legacy не запустилась вообще.

CS:GO в разрешении 1080p на низких настройках графики запускалась в среднем с 256 к/с.

Apex Legends запускалась в 720p с пресетом Low. Средняя частота кадров в этой игре составляла 53 к/с.

Dying Light 2 в 720p с настройками Low/FSR1 - B средний FPS составил 63 к/с.

GTA 5 шла в разрешении 1080p на высоких настройках графики. Средняя производительность в этом случае равнялась 82 к/с.

Red Dead Redemption 2 запускалась в 720p с пресетом Low. Средний FPS составлял в игре 22 к/с.