Как GeForce GTX 580 с 3 ГБ памяти тянет новые игры спустя 13 лет

Как GeForce GTX 580 с 3 ГБ памяти тянет новые игры спустя 13 летПротестировали видеокарту в 16 современных играх
Ведущий YouTube-канала zWORMz Gaming в одном из выпусков проверил, как себя в играх сегодня будет показывать видеокарта GTX 580.
Фото: zWORMz Gaming
На игровом компьютере с AMD Ryzen 7 5700G и видеокартой GeForce GTX 580 запустили в разрешении720p и 1080p 16 современных игр.
В Overwatch 2 в 1080p средняя частота кадров на низких настройках графики составляла 127 к/с.
Sons of The Forest в 720p с пресетом Ultra Low шла со средним FPS в районе 27 к/с.
Hogwarts Legacy не запустилась вообще.
CS:GO в разрешении 1080p на низких настройках графики запускалась в среднем с 256 к/с.
Apex Legends запускалась в 720p с пресетом Low. Средняя частота кадров в этой игре составляла 53 к/с.
Dying Light 2 в 720p с настройками Low/FSR1 - B средний FPS составил 63 к/с.
GTA 5 шла в разрешении 1080p на высоких настройках графики. Средняя производительность в этом случае равнялась 82 к/с.
Red Dead Redemption 2 запускалась в 720p с пресетом Low. Средний FPS составлял в игре 22 к/с.
zWORMz Gaming
Dota 2 запускалась в 1080p с пресетом High. Средняя частота кадров в игре составляла 89 к/с.
Spider Man Remastered тоже так и не запустилась.
Valorant шла в разрешении 1080p с высоким пресетом. Средний FPS равнялся в игре 274 к/с.
PUBG в 1080p с пресетом Very Low запускалась со средней частотой кадров 53 к/с.
Fortnite запускалась в Full HD на настройках графики Low/PM. В среднем в этой игре удалось получить 110 к/с.
Battlefield V шла в 1080p с пресетом Low. Средняя производительность в ней равнялась 49 к/с.
В RUST в 1080p на настройках графики Low/Medium удалось в среднем достичь 59 к/с.
Игра Days Gone в 720p запускалась со средним FPS 57 к/с.
Подробнее ознакомиться с результатами тестирования вы можете на видео ниже.
Вывод
Во всех играх, которые всё-таки запустились на компьютере с GTX 580 3 Гб, частота кадров в среднем равнялась 94 к/с. Примерно такой производительности вы можете ожидать от этой видеокарты в 2023 году в разрешении 720p или 1080p.
Характеристики игрового компьютера:
- процессор AMD Ryzen 7 5700G;
- видеокарта Nvidia GeForce GTX 580 3GB - Gainward Phantom;
- оперативная память 16GB DDR4 3200MHz (2x8GB);
- накопитель 512GB SSD;
️️- операционная система Windows 10 Pro 64 bit.