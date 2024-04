Как GTX 1660 Super тянет игры в 2К в 2024 г.

Marvel’s Spider-Man Miles Morales тестировалась с графикой Very High. Средняя производительность в этой игре находилась в районе 42 к/с.

The Last of Us Part 1 запускалась на настройках графики Medium. В среднем в этой игре FPS равнялся 27.

В игре UNCHARTED The Lost Legacy удалось с пресетом High получить в среднем 40 к/с.

UNCHARTED 4 A Thief’s End шла с графикой High. Средняя частота кадров в игре составляла 35 к/с.

The Witcher 3 Wild Hunt запускалась с пресетом Medium. В среднем производительность в ней равнялась 26 к/с.

Red Dead Redemption 2 тестировалась на настройках графики High. Средний FPS в этой игре находился в районе 48 к/с.

В игре Assassin’s Creed Valhalla с пресетом High в среднем производительность составляла 52 к/с.

GTA 5 шла на настройках графики Very High. Средняя частота кадров в ней равнялась 46 к/с.

Doom Eternal тестировалась с графикой Ultra. Средний FPS равнялся в ней 80 к/с.

Horizon Zero Dawn запускалась с Ultimate Quality. Средняя производительность находилась в этой игре на уровне 44 к/с.

Игра The Finals шла с графикой Epic. Средний FPS в ней находился в районе 28 к/с.

В игре Fortnite с пресетом High удалось в среднем получить 37 к/с.

Valorant шла с графикой High. Средняя частота кадров в этой игре составляла 211 к/с.

Выводы

Видеокарта GTX 1660 6 ГБ в современных играх в 1440p может обеспечить FPS около 48 к/с в среднем.

Тестовый стенд: