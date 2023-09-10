Как GTX 960 2 ГБ тянет игры в 2023 году

Как GTX 960 2 ГБ тянет игры в 2023 годуЕё проверили в 35 проектах
В одном из выпусков на YouTube-канале EDWARD Gaming запустили в современных играх видеокарту GTX 960 2 ГБ.
Assassin's Creed Valhalla шла в разрешении 1080p с пресетом Low и 90% Scaling. Средняя частота кадров в ней составила 34 к/с, в очень редких событиях - 14 к/с.
Counter Strike 2 запускалась в Full HD на низких настройках графики. В среднем в этой игре производительность равнялась 115 к/с, а в крайне редких событиях она снижалась до 21 к/с.
В Days Gone с пресетом Medium и в 1080p удалось в среднем достичь 49 к/с, в очень редких событиях - 15 к/с.
Far Cry 6 тестировалась в Full HD с низким пресетом. Средний FPS в ней равнялся 44 к/с, а в крайне редких событиях - 3 к/с.
Forza Horizon 5 шла с теми же настройками, что и игра Far Cry 6. Средняя частота кадров при этом находилась на уровне 64 к/с, в крайне редких событиях опускалась до 20 к/с.
С этими и другими замерами вы можете ознакомиться на видео ниже.
Вывод
В среднем во всех 35 играх вы можете получить частоту кадров в районе 60 к/с. При этом нужно отметить, что, например, Uncharted 4 и Uncharted The Lost Legacy запускались не в 1080p, как остальные проекты, а в 720p.
Характеристики игровой сборки:
- процессор Intel Core i5 11400;
- видеокарта ASUS Strix GeForce GTX 960 GDDR5 2GB;
- оперативная память 1x8GB and 1x16GB SAMSUNG 2666MHz;
- материнская плата ASUS ROG Strix B560-A;
- SSD Toshiba 120GB A400;
- HDD 4TB WD Purple WD82PURZ 256MB Cache;
- HDD 1TB WD Blue 64MB Cache;
- блок питания Corsair CV650 80 Plus Bronze
- операционная система Windows 10 Pro Build 19044.