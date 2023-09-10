Как GTX 960 2 ГБ тянет игры в 2023 году

Assassin's Creed Valhalla шла в разрешении 1080p с пресетом Low и 90% Scaling. Средняя частота кадров в ней составила 34 к/с, в очень редких событиях - 14 к/с.

Counter Strike 2 запускалась в Full HD на низких настройках графики. В среднем в этой игре производительность равнялась 115 к/с, а в крайне редких событиях она снижалась до 21 к/с.

В Days Gone с пресетом Medium и в 1080p удалось в среднем достичь 49 к/с, в очень редких событиях - 15 к/с.

Far Cry 6 тестировалась в Full HD с низким пресетом. Средний FPS в ней равнялся 44 к/с, а в крайне редких событиях - 3 к/с.

Forza Horizon 5 шла с теми же настройками, что и игра Far Cry 6. Средняя частота кадров при этом находилась на уровне 64 к/с, в крайне редких событиях опускалась до 20 к/с.