Как идут игры на новых видеокартах Intel

В то время как AMD и NVIDIA отсутствовали на мероприятии, Intel воспользовалась возможностью, чтобы напомнить всем геймерам, что «в игру вступил новый игрок». С первого квартала следующего года Intel начнёт поставки своих видеокарт Arc Alchemist.

Судя по ролику, GPU будут устанавливаться как в ноутбуки, так и в настольные ПК. Intel обещает, что видеокарты будут поддерживать трассировку лучей и технологии улучшения с помощью искусственного интеллекта. К сожалению, сама компания до сих пор не показала результаты бенчмарков для своих видеокарт, чтобы их можно было сравнить с конкурентами.

Ранее сообщалось, что видеокарты Arc Alchemist смогут конкурировать с AMD Radeon RX 6500/6400 и NVIDIA RTX 3050.