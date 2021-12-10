Компьютеры
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Как идут игры на новых видеокартах Intel

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Intel показала на The Game Awards короткий геймплейный ролик, демонстрирующий возможности дискретных видеокарт Arc.
Как идут игры на новых видеокартах Intel

В то время как AMD и NVIDIA отсутствовали на мероприятии, Intel воспользовалась возможностью, чтобы напомнить всем геймерам, что «в игру вступил новый игрок». С первого квартала следующего года Intel начнёт поставки своих видеокарт Arc Alchemist.

Судя по ролику, GPU будут устанавливаться как в ноутбуки, так и в настольные ПК. Intel обещает, что видеокарты будут поддерживать трассировку лучей и технологии улучшения с помощью искусственного интеллекта. К сожалению, сама компания до сих пор не показала результаты бенчмарков для своих видеокарт, чтобы их можно было сравнить с конкурентами.

Ранее сообщалось, что видеокарты Arc Alchemist смогут конкурировать с AMD Radeon RX 6500/6400 и NVIDIA RTX 3050.

Источник: Videocardz
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