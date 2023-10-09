Как идут игры на RTX 3050 в ноутбуках в 2023 году

Как идут игры на RTX 3050 в ноутбуках в 2023 годуВсего протестировали 25 игр
В выпуске на YouTube-канале PC Support & Gaming Test выяснили, какой игровой производительности можно ожидать в Full HD в современных проектах от Dell G15 с RTX 3050.
Assassin's Creed Mirage шла на средних настройках графики и с DLSS Off. Средняя частота кадров в ней равнялась 68 к/с, максимальная - 71 к/с, минимальная - 61 к/с.
Grand Theft Auto V запускалась с пресетом Very High, FXAA On, MSAA x2. Средний FPS в этой игре составил 94 к/с, максимальный - 101 к/с, минимальный - 84 к/с.
Forza Horizon 5 тестировалась с высоким пресетом и DLSS Off. Средняя производительность в ней равнялась 113 к/с, Max FPS - 120 к/с, Min FPS - 101 к/с.
Игра Assassin's Creed Valhalla запускалась с настройками графики Medium. Средние показатели частоты кадров в ней находились на уровне 71 к/с, максимальный FPS - 76 к/с, минимальный FPS - 67 к/с.
PUBG шла с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в этой игре составила 77 к/с, максимальная - 83 к/с, минимальная - 67 к/с.
С этими и другими замерами вы можете ознакомиться, посмотрев видео ниже.
Вывод
Средняя производительность во всех играх на RTX 3050 составила 80 к/с. При этом хуже всего шли такие проекты, как A Plague Tale: Requiem (38 к/с в среднем) и Cyberpunk 2077 (38 к/с в среднем), лучше всего - Valorant (больше 300 к/с).
Характеристики ноутбука Dell G15 5520:
- процессор Intel Core i5 12th Gen 12500H (4 P-Cores, 8 E-Cores);
- оперативная память 16 ГБ DDR5 Dual Channel 4800 МГц;
- видеокарта Nvidia GeForce RTX 3050 4 ГБ GDDR6 (TGP:- 95 В);
- накопитель 512 ГБ M.2 NVMe SSD;
- дисплей 15,6 дюйма, Full HD, 1920×1080, 120 Гц;
- операционная система Windows 11.