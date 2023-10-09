Как идут игры на RTX 3050 в ноутбуках в 2023 году

Assassin's Creed Mirage шла на средних настройках графики и с DLSS Off. Средняя частота кадров в ней равнялась 68 к/с, максимальная - 71 к/с, минимальная - 61 к/с.

Grand Theft Auto V запускалась с пресетом Very High, FXAA On, MSAA x2. Средний FPS в этой игре составил 94 к/с, максимальный - 101 к/с, минимальный - 84 к/с.

Forza Horizon 5 тестировалась с высоким пресетом и DLSS Off. Средняя производительность в ней равнялась 113 к/с, Max FPS - 120 к/с, Min FPS - 101 к/с.

Игра Assassin's Creed Valhalla запускалась с настройками графики Medium. Средние показатели частоты кадров в ней находились на уровне 71 к/с, максимальный FPS - 76 к/с, минимальный FPS - 67 к/с.

PUBG шла с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в этой игре составила 77 к/с, максимальная - 83 к/с, минимальная - 67 к/с.