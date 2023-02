Как изменились четырёхъядерные процессоры: Core i7-7700K против i3-12100F в играх и приложениях

Та же самая ситуация была с играми. Из них тестировались следующие: Battlefield 2042, Far Cry 6, Call of Duty: Warzone, Hitman 3, Cyberpunk 2077, F1 2021, Shadow of the Tomb Raider, Rainbow Six Siege, Dota 2, CS:GO.

В Battlefield 2042 с DX12 и на низких настройках графики средняя частота кадров равнялась с RTX 3080 - 67 к/с (i7-7700K, сток), 73 к/с (i7-7700K, 5,0 ГГц), 91 к/с (i3-12100F, сток), а с RTX 3060 - 62 к/с, 69 к/с и 88 к/с соответственно.

Call of Duty: Warzone запускалась тоже с DX12 и с низким пресетом. Средняя производительность в ней составляла с видеокартой RTX 3080 - 163 к/с (i7, сток), 172 к/с (i7, 5,0 ГГц), 208 к/с (i3-12100F, сток), с RTX 3060 - 127 к/с, 136 к/с и 146 к/с соответственно.

Игра Cyberpunk 2077 шла с DX12, низким пресетом, DLSS и FSR Off. Средний FPS в ней находился с RTX 3080 на уровне 113 к/с (i7, в стоке), 123 к/с (i7, с 5,0 ГГц), 147 к/с (i3, в стоке), с RTX 3060 - 109 к/с, 116 к/с, 127 к/с.

В Shadow of the Tomb Raider с DX12, пресетом Low и AA Off удалось достичь в среднем с RTX 3080 - 131 к/с (i7-7700K, сток), 145 к/с (i7-7700K, 5,0 ГГц) и 177 к/с (i3-12100F, сток). С RTX 3060 эти показатели были следующими: 126 к/с, 145 к/с и 177 к/с.

CS:GO шла с DX9, настройками графики Low и 0x MSAA. Средняя производительность с RTX 3080 в игре составила 529 к/с (i7, сток), 582 к/с (i7, 5,0 ГГц), 604 к/с (i3, сток), с RTX 3060 - 483 к/с, 523 к/с и 577 к/с соответственно.

Остальные замеры вы можете увидеть ниже на изображениях.