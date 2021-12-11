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Как изменятся названия компьютеров Apple в 2022 году

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СМИ сообщили, что Apple может упростить наименование своих продуктовых линеек. Это в первую очередь коснётся новых MacBook и iMac Pro в 2022 году.
Как изменятся названия компьютеров Apple в 2022 году

Предполагается, что Apple готовит к выпуску пять новых компьютеров Mac в 2022 году, в том числе новый iMac премиального уровня, модернизированный MacBook Air, обновлённый Mac mini, MacBook Pro начального уровня и Mac Pro с процессором Apple.

Было уже много информации о том, что Apple работает над преемником MacBook Air 2020 года. Теперь же утверждается, что новая модель, возможно, не будет называться «MacBook Air». Вместо этого Apple назовёт просто «MacBook».

А вот с iMac может произойти противоположное. Возможно, он будет называться «iMac‌ Pro».

Источник: Macrumors
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