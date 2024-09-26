Как клавиатура, но для любителей Adobe: Logitech представила MX Creative Console

MX Creative Console поставляется с настраиваемым аналогом NumPad’а и клавиатурой. Кроме того, консоль оснащена клавиатурой с девятью динамическими кнопками, каждая из которых снабжена ЖК-дисплеем для отображения отдельного действия. Пользователи могут полностью настроить элементы управления в соответствии со своими «творческими процессами» с помощью приложения Logi Options+, доступного для компьютеров Mac и Windows.

Консоль MX Creative Console доступна в двух цветах по цене 199 долларов США и поступит в продажу 14 октября, предварительные заказы уже открыты.