Как легендарная GTX 1060 6 ГБ тянет игры в 1080p

Как легендарная GTX 1060 6 ГБ тянет игры в 1080pСтоит ли её покупать?
Call of Duty Modern Warfare II запускалась с пресетом Balanced. В среднем в ней удалось получить 76 к/с.
В игре Apex Legends с ультра-пресетом удалось получить в среднем 103 к/с.
Starfield тестировалась на настройках графики Custom. Средняя производительность в ней составляла 25 к/с.
Counter-Strike 2 шла с пресетом High. Средний FPS в ней равнялся 145 к/с.
Игра Star Wars Jedi: Survivor запускалась с низким пресетом. Средняя частота кадров в ней составляла 33 к/с.
Hogwarts Legacy шла на настройках графики Medium. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 43 к/с.
A Plague Tale Requiem запускалась с ультра-графикой. В среднем в ней FPS составлял 47 к/с.
Игра Dying Light 2 Stay Human тестировалась на настройках графики Medium. Средняя частота кадров в ней равнялась 54 к/с.
Forza Horizon 5 запускалась с высоким пресетом. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 82 к/с.
Игра Cyberpunk 2077 шла с пресетом Custom. Средняя частота кадров в ней составляла 44 к/с.
Need for Speed Heat тестировалась с высоким пресетом. В среднем она шла с FPS 58 к/с.
В God of War с графикой Original удалось добиться в среднем 56 к/с.
С этими и другими результатами тестирования вы можете ознакомиться на видео ниже.
Выводы
В среднем вы можете в современных играх в 1080p получить с GTX 1060 6 ГБ около 71 к/с.
Тестовый стенд:
- материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-F;
- оперативная память G. SKILL 16GBX2 32GB DDR5 6000MHZ CL30;
- процессор AMD RYZEN 7 7700X;
- система охлаждения LIAN LI GALAHAD 360 AIO;
- накопитель WD BLACK SN850X;
- блок питания COOLER MASTER MWE 1250 WATT ATX 3.0.