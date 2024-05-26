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Компьютеры
Опубликовано 26 мая 2024, 19:30
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Как легендарная GTX 1060 6 ГБ тянет игры в 1080p

Стоит ли её покупать?
Знаменитую GTX 1060 6 ГБ испытали в играх в 2024 ГБ. В одном из выпусков на YouTube-канале GPU Tester выяснили, какого FPS в среднем стоит ожидать в Full HD от GTX 1060.
Как легендарная GTX 1060 6 ГБ тянет игры в 1080p
© GPU Tester

Call of Duty Modern Warfare II запускалась с пресетом Balanced. В среднем в ней удалось получить 76 к/с.

В игре Apex Legends с ультра-пресетом удалось получить в среднем 103 к/с.

Starfield тестировалась на настройках графики Custom. Средняя производительность в ней составляла 25 к/с.

Counter-Strike 2 шла с пресетом High. Средний FPS в ней равнялся 145 к/с.

Игра Star Wars Jedi: Survivor запускалась с низким пресетом. Средняя частота кадров в ней составляла 33 к/с.

Hogwarts Legacy шла на настройках графики Medium. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 43 к/с.

A Plague Tale Requiem запускалась с ультра-графикой. В среднем в ней FPS составлял 47 к/с.

Игра Dying Light 2 Stay Human тестировалась на настройках графики Medium. Средняя частота кадров в ней равнялась 54 к/с.

Forza Horizon 5 запускалась с высоким пресетом. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 82 к/с.

Игра Cyberpunk 2077 шла с пресетом Custom. Средняя частота кадров в ней составляла 44 к/с.

Need for Speed Heat тестировалась с высоким пресетом. В среднем она шла с FPS 58 к/с.

В God of War с графикой Original удалось добиться в среднем 56 к/с.

© GPU Tester

С этими и другими результатами тестирования вы можете ознакомиться на видео ниже.

Выводы

В среднем вы можете в современных играх в 1080p получить с GTX 1060 6 ГБ около 71 к/с.

Тестовый стенд:

  • материнская плата ASUS ROG STRIX X670E-F;
  • оперативная память G. SKILL 16GBX2 32GB DDR5 6000MHZ CL30;
  • процессор AMD RYZEN 7 7700X;
  • система охлаждения LIAN LI GALAHAD 360 AIO;
  • накопитель WD BLACK SN850X;
  • блок питания COOLER MASTER MWE 1250 WATT ATX 3.0.