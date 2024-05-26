Как легендарная GTX 1060 6 ГБ тянет игры в 1080p

Call of Duty Modern Warfare II запускалась с пресетом Balanced. В среднем в ней удалось получить 76 к/с.

В игре Apex Legends с ультра-пресетом удалось получить в среднем 103 к/с.

Starfield тестировалась на настройках графики Custom. Средняя производительность в ней составляла 25 к/с.

Counter-Strike 2 шла с пресетом High. Средний FPS в ней равнялся 145 к/с.

Игра Star Wars Jedi: Survivor запускалась с низким пресетом. Средняя частота кадров в ней составляла 33 к/с.

Hogwarts Legacy шла на настройках графики Medium. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 43 к/с.

A Plague Tale Requiem запускалась с ультра-графикой. В среднем в ней FPS составлял 47 к/с.

Игра Dying Light 2 Stay Human тестировалась на настройках графики Medium. Средняя частота кадров в ней равнялась 54 к/с.

Forza Horizon 5 запускалась с высоким пресетом. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 82 к/с.

Игра Cyberpunk 2077 шла с пресетом Custom. Средняя частота кадров в ней составляла 44 к/с.

Need for Speed Heat тестировалась с высоким пресетом. В среднем она шла с FPS 58 к/с.

В God of War с графикой Original удалось добиться в среднем 56 к/с.