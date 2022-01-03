Как можно самостоятельно починить блок питания из Китая

В результате оказалось, что всё устройство не работало из-за одного конденсатора. Такие поломки определить не так сложно: по словам автора, нужен лишь недорогой мультиметр с возможностью измерения диодов.

Правда, он также предупредил, что чинить блоки питания самостоятельно может быть опасно. Связано это с тем, что бывают они разных видов, разной конструкции. Работать тоже могут по-разному. И в целом поломка может быть менее очевидной, чем в данном случае. Ещё одна опасность - поражение током. В этом помогут изолента на тканевой основе и розетки с предохранителем.