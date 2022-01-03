Как можно самостоятельно починить блок питания из Китая

Как можно самостоятельно починить блок питания из КитаяРассказал пользователь Overclockers
Когда-то заказанный на AliExpress блок питания LD-12022 выглядел вот так. Именно его принялся чинить автор статьи.
После снятия крышки выяснилось, что все компоненты блока питания находятся в целости.
В качестве инструмента для проверки состояния всех деталей использовался мультиметр в режиме проверки диодов. При помощи него проверялся предохранитель, диодный мост, другие диоды. В результате обнаружился один дефектный диод. Однако после снятия с платы он в итоге оказался исправным. Это означало, что проблема не в диоде, а в чём-то другом.
Выяснилось, что вышел из строя плёночный конденсатор. Новый компонент нашёлся на AliExpress, но вот лот оказался уже неактуален. Точно такого же, как был, конденсатора не нашлось, но были аналоги. Был в итоге выбран конденсатор на 2 киловольта.
После того как компонент припаяли, необходимо было проверить работу блока питания. Использовал автор также розетку с предохранителем. Длительное остаточное свечение доказало, что все электролитические конденсаторы находятся в норме.
В результате оказалось, что всё устройство не работало из-за одного конденсатора. Такие поломки определить не так сложно: по словам автора, нужен лишь недорогой мультиметр с возможностью измерения диодов.
Правда, он также предупредил, что чинить блоки питания самостоятельно может быть опасно. Связано это с тем, что бывают они разных видов, разной конструкции. Работать тоже могут по-разному. И в целом поломка может быть менее очевидной, чем в данном случае. Ещё одна опасность - поражение током. В этом помогут изолента на тканевой основе и розетки с предохранителем.