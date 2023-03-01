Как на рабочем столе компьютера с Windows сделать невидимую папку

Как на рабочем столе компьютера с Windows сделать невидимую папкуНа это потребуется всего несколько минут
Если вам нужно скрыть от тех, кто пользуется вашей учётной записью, свои данные, то вы можете создать невидимую папку. Как это сделать, рассказал пользователь портала iXBT.com.
Фото: Winaero
Первым делом вам нужно создать на рабочем столе компьютера с Windows новую папку. Далее нужно её переименовать и в процессе ввода нажать комбинацию ALT+255. В поле ввода после этого не должно быть никакого текста.
Кликните правой кнопкой мыши по папке и перейдите в «Свойства». Затем во вкладке «Настройка» нажмите на «Сменить значок». Выбрать можно любой пустой значок (значок без значка).
После этого папку видно больше не будет. Правда, при выделении пространства на рабочем столе, где она расположена, она тоже будет выделяться. Кроме того, вашу папку всё-таки сможет обнаружить любой файловый менеджер.