Как на рабочем столе компьютера с Windows сделать невидимую папку

Первым делом вам нужно создать на рабочем столе компьютера с Windows новую папку. Далее нужно её переименовать и в процессе ввода нажать комбинацию ALT+255. В поле ввода после этого не должно быть никакого текста.

Кликните правой кнопкой мыши по папке и перейдите в «Свойства». Затем во вкладке «Настройка» нажмите на «Сменить значок». Выбрать можно любой пустой значок (значок без значка).