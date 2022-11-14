Как не купить пожароопасную видеокарту NVIDIA? Оказалось, что разъёмы для них изготавливают разные поставщики

Специалисты Igor'sLAB узнали, что для адаптера под разъём питания 12VHPWR есть два производителя, и пока только у одного из них возникают проблемы. Так, официальный переходник NVIDIA на 600 Вт, идущий в комплекте со всеми видеокартами GeForce RTX 4090, производится либо компанией Astron, либо NTK. При этом, что адаптер NTK имеет лучшую систему фиксации и использует один пружинный контакт, в отличие от конструкции Astron с двумя пружинными контактами.

Утверждается, что адаптеры Astron менее долговечны и имеют более высокое сопротивление.