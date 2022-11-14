Как не купить пожароопасную видеокарту NVIDIA? Оказалось, что разъёмы для них изготавливают разные поставщики

Как не купить пожароопасную видеокарту NVIDIA? Оказалось, что разъёмы для них изготавливают разные поставщикиЭпопея продолжается
Запуск новых видеокарт у NVIDIA начался с неприятностей. Оказалось, что разъём питания у RTX 4090 плавится при использовании комплектных переходников (да и не только). Эксперты не перестают расследовать ситуацию, и теперь у них появились новые интересные сведения.
Специалисты Igor'sLAB узнали, что для адаптера под разъём питания 12VHPWR есть два производителя, и пока только у одного из них возникают проблемы. Так, официальный переходник NVIDIA на 600 Вт, идущий в комплекте со всеми видеокартами GeForce RTX 4090, производится либо компанией Astron, либо NTK. При этом, что адаптер NTK имеет лучшую систему фиксации и использует один пружинный контакт, в отличие от конструкции Astron с двумя пружинными контактами.
Утверждается, что адаптеры Astron менее долговечны и имеют более высокое сопротивление.