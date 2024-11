Как ноутбук на Ryzen 5 с RTX 3050 тянет игры в конце 2024 г.

Call of Duty: Black Ops 6 запускалась с низкими настройками графики. В среднем в этой игре удалось получить 66 к/с.

Black Myth: Wukong тестировалась тоже с низким пресетом. Средняя частота кадров в ней равнялась 48 к/с.

В игре Assassin’s Creed Mirage с пресетом Medium средний FPS составлял 66 к/с.

The Last of Us Part 1 шла с низкой графикой. В среднем производительность в ней составляла 49 к/с.

Red Dead Redemption 2 тестировалась с пресетом High. Средняя частота кадров в ней находилась в районе 54 к/с.

PUBG запускалась с ультра-графикой. В среднем в ней FPS равнялся 72 к/с.

В игре Hogwarts Legacy с настройками графики Medium средняя частота кадров составляла 69 к/с.