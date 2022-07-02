Как обойти ограничения при установке Windows 11

Это приложение уже давно используется IT-отделами для быстрого создания загрузочных установщиков Windows. Последняя бета-версия, как сообщает Ars Technica, теперь имеет возможность удалить требование онлайн-учетной записи Microsoft, а также другие обходные пути. Она может обходить компьютеры, на которых отсутствует TPM 2.0, компьютеры, на которых менее 4 ГБ оперативной памяти или 64 ГБ хранилища, а также позволяет отключить сбор данных.

Чтобы обойти требование учетной записи Microsoft, как и в предыдущих методах, вам все равно придется держать компьютер отключенным от Интернета во время установки. Но Rufus значительно упрощает процесс, позволяя отказаться от ручного редактирования реестра, к тому же это программное обеспечение является бесплатным и с открытым исходным кодом.