Как обойти системные требования Windows 11

Компьютеры
Вчера в 23:25
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Как обойти системные требования Windows 11Понадобится только простой инструмент
Системные требования Windows 11 порадовали не всех. Для операционной системы официально требуются процессоры Intel 8-го поколения или новее, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ накопителя, TPM 2.0 UEFI и включённая функция Secure Boot. Из-за этого многие ПК не получили обновление. Издание Windows Latest рассказало, как можно обойти эти требования.
Microsoft, в целом, сама опубликовала руководство о том, как обойти требования. Для этого нужно, чтобы пользователи вручную изменяли реестр. Если вы не хотите вносить изменения в реестр самостоятельно, можно использовать инструмент Rufus.
Rufus — это сторонний инструмент, который упрощает создание USB-накопителя для установки Windows. Кроме того, его можно использовать для обновления на месте до любой версии Windows. Начиная с Rufus 3.18, вы можете создать загрузочный носитель Windows 11 и легко обойти требование по TPM 2.0. Скачать инструмент можно здесь.
Источник: Windows Latest