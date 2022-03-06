Как обойти системные требования Windows 11

Microsoft, в целом, сама опубликовала руководство о том, как обойти требования. Для этого нужно, чтобы пользователи вручную изменяли реестр. Если вы не хотите вносить изменения в реестр самостоятельно, можно использовать инструмент Rufus.

Rufus — это сторонний инструмент, который упрощает создание USB-накопителя для установки Windows. Кроме того, его можно использовать для обновления на месте до любой версии Windows. Начиная с Rufus 3.18, вы можете создать загрузочный носитель Windows 11 и легко обойти требование по TPM 2.0. Скачать инструмент можно здесь.