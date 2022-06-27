Как определить, воруют ли соседи ваш Wi-Fi

Если у вас возникли такие подозрения, следует отключить от роутера все домашние гаджеты. Если после этого индикатор на нём продолжает мигать, значит устройство продолжает использоваться. Ещё можно скачать мобильное приложение-детектор Wi-Fi-воров. Оно сможет определить даже количество устройств, подключённых к сети, их IP-адрес в локальной сети, иногда модель, бренд или операционную систему.

Чтобы защититься от воровства, следует в первую очередь установить надёжный пароль. «Не используйте имена домочадцев или питомцев: ведь ваши соседи наверняка их знают, Придумайте сложную комбинацию с буквами разных регистров и цифр. При установке нового роутера обязательно смените заводской пароль на личный», — рассказал специалист. Ещё стоит регулярно обновлять программное обеспечение роутера. Дополнительный способ: настройка антенны маршрутизатора, которая позволит подключать к нему устройства, находящиеся только в периметре вашей квартиры. Но тут потребуется помощь специалиста.