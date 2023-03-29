Компьютеры
10:29, 29 марта 2023
2 мин.

Как отличается скорость загрузки SATA-SSD, M.2 SSD и HDD в играх 2023 г.

Запускались в ходе тестирования Hogwarts Legacy и Atomic Heart

Что лучше подойдёт для современных игр? HDD, SATA-SSD или M.2 SSD? Выяснили на YouTube-канале hYPERs.

Как отличается скорость загрузки SATA-SSD, M.2 SSD и HDD в играх 2023 г.

Фото: hYPERs

Эксперты YouTube-канала hYPERs сравнили M.2 NVMe, SSD и HDD по скорости загрузки в играх. В частности, в Atomic Heart и Hogwarts Legacy.

В Atomic Heart на установку шейдеров у M.2 NVMe ушла 1 минута 58 секунд, у SSD - 2 минуты 5 секунд, у HDD - 2 минуты 11 секунд. Что касается времени загрузки игры, то оно составляло 9 секунд у SSD и M.2 NVMe и 9,5 секунд - у HDD. Средний FPS составлял с M.2 NVMe - 125 к/с, с SSD - 124 к/с и с HDD - 123 к/с.

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Фото: hYPERs

Подготовка шейдеров в Hogwarts Legacy длилась с M.2 NVMe - 21 секунду, с SSD - 24 секунды, с HDD - почти 48 секунд. Скорость загрузки при этом равнялась 7, 9 и 32 секунды соответственно. А средняя частота кадров при этом была одинаковой во всех случаях: 66 к/с.

Характеристики компьютерной сборки:

  • видеокарта Asus RTX 3080 Ti;
  • процессор AMD Ryzen 9 5900X;
  • оперативная память 2x16GB G.SKILL TridentZ RGB DDR4/3600 CL17;
  • блок питания Modecom Volcano, 750W, 80PLUS Gold;
  • SSD Sabrent 1TB Rocket NVMe 4.0 Gen4 PCIe M.2/1TB CRUCIAL MX 500;
  • HDD 1TB SEAGATE BarraCuda 7200rpm;
  • материнская плата MSI MPG X570 GAMING PLUS;
  • система охлаждения Deepcool Air Cooler ASSASSIN III;
  • операционная система Microsoft Windows 10 Pr.
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