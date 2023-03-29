Как отличается скорость загрузки SATA-SSD, M.2 SSD и HDD в играх 2023 г.Запускались в ходе тестирования Hogwarts Legacy и Atomic Heart
Что лучше подойдёт для современных игр? HDD, SATA-SSD или M.2 SSD? Выяснили на YouTube-канале hYPERs.
Фото: hYPERs
Эксперты YouTube-канала hYPERs сравнили M.2 NVMe, SSD и HDD по скорости загрузки в играх. В частности, в Atomic Heart и Hogwarts Legacy.
В Atomic Heart на установку шейдеров у M.2 NVMe ушла 1 минута 58 секунд, у SSD - 2 минуты 5 секунд, у HDD - 2 минуты 11 секунд. Что касается времени загрузки игры, то оно составляло 9 секунд у SSD и M.2 NVMe и 9,5 секунд - у HDD. Средний FPS составлял с M.2 NVMe - 125 к/с, с SSD - 124 к/с и с HDD - 123 к/с.
Подготовка шейдеров в Hogwarts Legacy длилась с M.2 NVMe - 21 секунду, с SSD - 24 секунды, с HDD - почти 48 секунд. Скорость загрузки при этом равнялась 7, 9 и 32 секунды соответственно. А средняя частота кадров при этом была одинаковой во всех случаях: 66 к/с.
Характеристики компьютерной сборки:
- видеокарта Asus RTX 3080 Ti;
- процессор AMD Ryzen 9 5900X;
- оперативная память 2x16GB G.SKILL TridentZ RGB DDR4/3600 CL17;
- блок питания Modecom Volcano, 750W, 80PLUS Gold;
- SSD Sabrent 1TB Rocket NVMe 4.0 Gen4 PCIe M.2/1TB CRUCIAL MX 500;
- HDD 1TB SEAGATE BarraCuda 7200rpm;
- материнская плата MSI MPG X570 GAMING PLUS;
- система охлаждения Deepcool Air Cooler ASSASSIN III;
- операционная система Microsoft Windows 10 Pr.