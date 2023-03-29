Как отличается скорость загрузки SATA-SSD, M.2 SSD и HDD в играх 2023 г.

Эксперты YouTube-канала hYPERs сравнили M.2 NVMe, SSD и HDD по скорости загрузки в играх. В частности, в Atomic Heart и Hogwarts Legacy.

В Atomic Heart на установку шейдеров у M.2 NVMe ушла 1 минута 58 секунд, у SSD - 2 минуты 5 секунд, у HDD - 2 минуты 11 секунд. Что касается времени загрузки игры, то оно составляло 9 секунд у SSD и M.2 NVMe и 9,5 секунд - у HDD. Средний FPS составлял с M.2 NVMe - 125 к/с, с SSD - 124 к/с и с HDD - 123 к/с.