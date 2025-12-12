Как пауэрбанк: Tiiny AI представила самый компактный суперкомпьютер для ИИ

Pocket Lab работает на 12-ядерном процессоре ARM v9.2, оснащён 80 ГБ памяти LPDDR5X и дискретным нейропроцессором с производительностью 190 TOPS. Устройство поддерживает популярные открытые модели, включая GPT-OSS, Qwen, DeepSeek, Mistral и Phi, и позволяет запускать их локально, без облака.

Система использует две технологии: TurboSparse, которая оптимизирует работу нейронов без потери качества, и PowerInfer, распределяющий вычисления между CPU и NPU для высокой производительности при низком энергопотреблении.

Устройство покажут на CES 2026. Точная цена и дата начала продаж пока не объявлены.