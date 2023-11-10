Как полностью стереть файлы с вашего жесткого диска

Исследования показывают, что простого удаления файлов с флэш-накопителя недостаточно - в большинстве случаев удавалось восстанавливать файлы. Даже многократная перезапись файлов или форматирование пустого пространства не гарантируют полного уничтожения данных. Дальнейшие работы выявили интересную информацию: для флэш-памяти достаточно двух полных перезаписей диска. А вот магнитным жестким дискам для восстановления данных достаточно одной перезаписи.

Золотое правило? Шифруйте свои данные, чтобы обеспечить максимальную защиту. Использование встроенных алгоритмов ОС или сторонних инструментов, таких как VeraCrypt, поможет в этом деле.

Флэш-накопители без контроллеров следует дважды зашифровать случайными данными. Жесткие диски SATA? Безопасное стирание с помощью hdparm. Твердотельные накопители NVMe? Используйте nvme-cli для криптографического стирания. Обычные SSD? Попробуйте использовать blkdiscard или TRIM для эффективного стирания.

Более подробно с данными исследований пошаговым гайдом вы можете ознакомиться в источнике