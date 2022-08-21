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Как правильно очистить жёсткий диск или SSD перед продажей компьютера

Простого удаления файлов недостаточно
Если вы планируете продать/подарить свой старый ПК, вам необходимо безопасно стереть данные с вашего SSD или жёсткого диска, чтобы следующий человек не смог получить доступ к вашим файлам. Однако простое удаление файла не приводит к его полному исчезновению. Операционная система просто убирает указатель на файл, оставляя все биты на месте, пока диску не понадобится это место для новых данных, и он не перезапишет их. Так как же чистить диски правильно?
Как правильно очистить жёсткий диск или SSD перед продажей компьютера

Автор Tom’s Hardware провёл простой эксперимент, чтобы показать, что простого удаления может быть недостаточно. Он стёр файлы и сбросил систему до заводских настроек. Однако утилита по восстановлению файлов всё же выполнила свою работу.

Итак, лучший способ стереть жёсткий диск — использовать программу, которая несколько раз записывает случайные данные по всем секторам. Этот метод грубой перезаписи, однако, не работает для твердотельных накопителей.

Дешёвый и универсальный способ — использовать встроенную в Windows 10 или 11 утилиту diskpart. Вы даже можете использовать этот метод, если SSD является загрузочным. Взаимодействие с diskpart осуществляется через командную строку. Там просто нужно ввести необходимые команды.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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А для жёсткого диска подойдёт бесплатный программный пакет Darik's Boot and Nuke (DBAN).

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