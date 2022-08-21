Как правильно очистить жёсткий диск или SSD перед продажей компьютера

Автор Tom’s Hardware провёл простой эксперимент, чтобы показать, что простого удаления может быть недостаточно. Он стёр файлы и сбросил систему до заводских настроек. Однако утилита по восстановлению файлов всё же выполнила свою работу.

Итак, лучший способ стереть жёсткий диск — использовать программу, которая несколько раз записывает случайные данные по всем секторам. Этот метод грубой перезаписи, однако, не работает для твердотельных накопителей.

Дешёвый и универсальный способ — использовать встроенную в Windows 10 или 11 утилиту diskpart. Вы даже можете использовать этот метод, если SSD является загрузочным. Взаимодействие с diskpart осуществляется через командную строку. Там просто нужно ввести необходимые команды.