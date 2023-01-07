Как правильно сидеть за компьютером, чтобы не болела спина

12:45, 07 января 2023
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Как правильно сидеть за компьютером, чтобы не болела спинаЗаймите сразу правильное положение
Доктор Келли Старретт рассказала, какую позу следует принять, когда вы работаете за компьютером. Правильное положение тела убережёт от болей и усталости.
Фото: Unsplash
Доктор перечисляет четыре шага:
- из положения стоя сожмите ягодицы так сильно, как только сможете;
- опустите грудную клетку вниз, чтобы выровнять её с тазом, и напрягите живот;
- установите голову в нейтральное положение и приведите плечи в устойчивое положение;
- сохраняйте эту позу и садитесь.
Вот изображение правильного нейтрального положения сидя:
9to5mac
Также доктор Старретт советует менять сидячее положение каждые 10-15 минут, чередуя позы на картинке выше. Кроме того, не следует чрезмерно скруглять или наоборот распрямлять спину.