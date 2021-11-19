Как правильно выбрать игровой монитор в 2021 году

Как отмечает автор, большинство геймеров при сборке игрового компьютера основное внимание уделяют видеокарте, процессору и прочим компонентам, а монитор обычно покупают самый дешёвый или на какой хватит денег. Однако это неправильно, поскольку на монитор необходимо будет смотреть постоянно и его качество может повлиять как на результаты вашей игры, так и на здоровье. Соответственно, на этой составляющей лучше не экономить. А о наиболее важных для устройства параметрах - ниже.

Диагональ и разрешение экрана. Наиболее оптимальным диапазоном будет 21-27 дюймов. Комфортнее всего даже может оказаться монитор с диагональю 24 дюйма. Если говорить о разрешении, то присматриваться нужно к моделям с как минимум Full HD (1920х1080). Если же вы решили приобрести монитор с диагональю более 27 дюймов, то нужно брать устройство с разрешением не менее Quad HD (2560х1440). Кроме того, подчёркивает автор, если вы выберете монитор с большой диагональю и низким разрешением, то качество изображения будет плохим.

Тип матрицы. Существуют три основных типа: TN-матрицы, IPS-матрицы и MVA/VA-матрицы. Приобретать TN-матрицы стоит только профессиональным геймерам (такие модели обеспечат чёткую и плавную картинку), а для повседневного использования они не подойдут. Что касается IPS-матриц, то здесь нужно отдать предпочтение модификации AH-IPS (у них время отклика - 5-6 мс, отличная цветопередача, контрастность, широкие углы обзора). MVA/VA-матрицы из недостатков имеют большое время отклика, поэтому от них лучше отказаться, если ваша цель - собрать игровой компьютер.

Время отклика. Это значение, которое показывает, сколько времени нужно монитору, чтобы сменить кадр на экране. Стандартным показателем является 5 мс, а наиболее продвинутые модели предлагают и 1-2 мс.