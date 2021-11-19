Как правильно выбрать игровой монитор в 2021 году

Компьютеры
Сегодня в 15:32
3 мин.
Как правильно выбрать игровой монитор в 2021 годуСоветует пользователь iXBT.com
Монитор - одна из важнейших составляющих геймерского компьютера. Многие выбирают его по остаточному принципу, но, как считает пользователь Антон, этот подход неверен. К покупке монитора тоже нужно подходить тщательно и обращать внимание на важные характеристики. О них - в материале на iXBT.com.
Как отмечает автор, большинство геймеров при сборке игрового компьютера основное внимание уделяют видеокарте, процессору и прочим компонентам, а монитор обычно покупают самый дешёвый или на какой хватит денег. Однако это неправильно, поскольку на монитор необходимо будет смотреть постоянно и его качество может повлиять как на результаты вашей игры, так и на здоровье. Соответственно, на этой составляющей лучше не экономить. А о наиболее важных для устройства параметрах - ниже.
- Диагональ и разрешение экрана. Наиболее оптимальным диапазоном будет 21-27 дюймов. Комфортнее всего даже может оказаться монитор с диагональю 24 дюйма. Если говорить о разрешении, то присматриваться нужно к моделям с как минимум Full HD (1920х1080). Если же вы решили приобрести монитор с диагональю более 27 дюймов, то нужно брать устройство с разрешением не менее Quad HD (2560х1440). Кроме того, подчёркивает автор, если вы выберете монитор с большой диагональю и низким разрешением, то качество изображения будет плохим.
- Тип матрицы. Существуют три основных типа: TN-матрицы, IPS-матрицы и MVA/VA-матрицы. Приобретать TN-матрицы стоит только профессиональным геймерам (такие модели обеспечат чёткую и плавную картинку), а для повседневного использования они не подойдут. Что касается IPS-матриц, то здесь нужно отдать предпочтение модификации AH-IPS (у них время отклика - 5-6 мс, отличная цветопередача, контрастность, широкие углы обзора). MVA/VA-матрицы из недостатков имеют большое время отклика, поэтому от них лучше отказаться, если ваша цель - собрать игровой компьютер.
- Время отклика. Это значение, которое показывает, сколько времени нужно монитору, чтобы сменить кадр на экране. Стандартным показателем является 5 мс, а наиболее продвинутые модели предлагают и 1-2 мс.
- Яркость подсветки и контрастность. Один из лучших вариантов в этом случае - 250-300 кд/м2. Мониторы с более высоким уровнем яркости не стоит рассматривать. Что касается контрастности, то необходимо обратить внимание именно на статическую контрастность: её оптимальное значение равно 1:1000.
- Частота обновления экрана. Показатель, который демонстрирует, сколько раз за одну секунду монитор может перерисовать изображение. Здесь выбор зависит от мощности видеокарты: если у вас она довольно слабая, то подойдёт частота 60 Гц, а если что-то более мощное, то нужно приобретать монитор с частотой обновления от 120 Гц.
- Покрытие экрана. Бывает глянцевое и матовое покрытие. Лучшая цветопередача и насыщенность у глянцевых моделей, но при этом в дневное время с ними может возникнуть проблема, связанная с бликами и переотражением света. Соответственно, у матовых мониторов всё наоборот.
- Изогнутый экран. Научно доказано, что использование изогнутого монитора снижает нагрузку на глаза, благодаря чему они устают меньше. При выборе подобной модели нужно обращать внимание на радиус кривизны. Он может составлять 1800R, 4000R, 2300R, 3000R. Например, если радиус кривизны 2300R, то необходимо находиться от него на расстоянии не дальше чем 2300 мм, чтобы не было искажения изображения.
Источник: iXBT.com